شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Google Slides يضيف دعمًا للشاشات المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

أضافت جوجل تحديثا للعروض التقديمية Google Slides يدعم الشاشات المتعددة، ولكنه سيستغرق بضعة أسابيع للوصول إلى جميع المستخدمين.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه مع دعم الشاشات المتعددة، سيتمكن مستخدمو Google Slides من عرض عناصر التحكم في العرض التقديمي بشكل أسهل كثيرًا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أثناء تقديم العرض إلى الجمهور باستخدام جهاز خارجي متصل أو جهاز عرض.

وتتيح الميزة الجديدة للمقدمين رؤية مكونات عرض العرض التقديمي، بما في ذلك ملاحظات المتحدث والمؤقت، على شاشة واحدة، أثناء تقديم الشرائح على شاشة خارجية.

هذا التحديث جعل عروض Google Slides أسهل كثيرًا في المتابعة والتنفيذ، سواء كنت مجرد مشاهد أو مقدم عرض.

وفيما يتعلق بالتوافر، أعلنت Google أن دعم الشاشات المتعددة سيكون متاحًا لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الأفراد في Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية.

من المفترض أن يتلقى المستخدمون المسجلون في نطاق الإصدار السريع التحديث في غضون أسبوعين، ومع ذلك، سيتعين على المستخدمين في نطاقات الإصدار المجدول الانتظار حتى 30 سبتمبر لبدء رؤية دعم الشاشات المتعددة يظهر في تطبيق Slides الخاص بهم.