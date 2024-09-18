شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG تعلن عن مسابقة جديدة بالولايات المتحدة.. تعرف على الجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لعبة PUBG، عن تعاون جديد مع واحدة من أقدم شركات الدراجات النارية في الولايات المتحدة، Indian Motorcycle، بدءًا من اليوم وحتى 10 أكتوبر، يدور حول منافسة تقوم بين لاعبين بدراجتين ناريتين إلى ساحة المعركة.

مزايا عديدة في تحديثات PUBG

وأكدت PUBG، إنها وفرت واحدة من أعظم الدراجات النارية التي تم تصنيعها لنسخة 2025 101 Scout في PUBG Mobile .

كما أعلنت PUBG، أن لاعبًا واحدًا في الولايات المتحدة سيكون لديه فرصة للفوز بدراجة 2025 Indian Motorcycle 101 Scout الخاصة به، بقيمة 17000 دولار، بالإضافة إلى خوذة وسترة جلدية تحمل علامة Indian Motorcycle.

تعرف على أهم تحديثات PUBG

يتوفر التعاون الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بين PUBG Mobile وIndian Motorcycle كجزء من تحديث الإصدار 3.4 الجديد، والذي يتضمن الكثير من المحتوى الجديد والخرائط والمزيد للعبة.

وقد حقق هذا التعاون تحديثات عديدة شملت تحديث في الأسلحة النارية والمركبات، والذى يتمثل في سلاح MP7، وعبارة سلاح ناري سريع الاستخدام، مع مركبة Hovercraft الجديدة، القادرة على عبور التضاريس المعقدة بسهولة.

وشملت ايضا تحديث كائنات WOW Creation الضخمة، كما فعلت ايضا وضع الموسم الجديد، والذى يتيح لك وضع المعركة.



