وزارة الاقتصاد التايوانية: لا يوجد سجل للتصدير المباشر إلى لبنان

اشارت وزارة الاقتصاد التايوانية الى ان "الشركة المصنعة لأجهزة الاتصال ترجح إدخال تعديل على الأجهزة بعد تصديرها"، مضيفة أنه "لا يوجد سجل للتصدير المباشر إلى لبنان".

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