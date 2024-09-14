شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تعرض بعض النساء للنزيف أثناء الدورة الشهرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض بعض النساء لنزيف شديد خلال أيام الدورة الشهرية، وهذا الأمر يعد علامة على وجود مشكلة صحية يجب التعرف عليها وعلاجها على الفور حتى لا تتفاقم المشكلة وتزيد فرص التعرض لأي مضاعفات صحية.

ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أسباب النزيف أثناء الدورة الشهرية، ومنها:

-اختلال التوازن الهرموني

تنظم هرمونات الإستروجين والبروجسترون الدورة الشهرية، وقد يؤدي اختلال التوازن إلى زيادة سماكة بطانة الرحم، والتي تتساقط أثناء الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى نزيف أكثر غزارة، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها إلى تعطيل الدورة الشهرية والتسبب في نزيف حاد.

-الأورام الليفية الرحمية

هي نمو غير سرطاني في الرحم يمكن أن يسبب نزيفًا غزيرًا أثناء الحيض عن طريق تغيير شكل الرحم أو زيادة مساحة سطح بطانة الرحم.

-سلائل الرحم

سلائل بطانة الرحم هي نموات صغيرة حميدة على بطانة الرحم يمكن أن تؤدي إلى فترات حيض أثقل وأطول.

-بطانة الرحم

نمو أنسجة بطانة الرحم هو حالة تحدث عندما تنمو أنسجة تشبه بطانة الرحم خارجها، ويمكن أن تنزف هذه الأنسجة أثناء الحيض، مما يؤدي إلى فترات غزيرة ومؤلمة.

-الانتباذ العضلي الرحمي

في الانتباذ العضلي الرحمي، تنمو بطانة الرحم في الجدار العضلي للرحم، مما يسبب نزيفًا شديدًا وألمًا.

-اضطرابات النزيف

يمكن لحالات مثل مرض فون ويلبراند (اضطراب في الدم يمنعه من التجلط بشكل صحيح) أو اضطرابات تخثر الدم الأخرى أن تسبب نزيفًا مفرطًا أثناء الحيض.

-اللولب

يمكن لبعض أنواع اللولب الرحمي، وخاصة اللولب النحاسي، أن تسبب نزيفًا حيضيًا غزيرًا كأثر جانبي.

-الأدوية

يمكن أن تؤدي أدوية تسييل الدم، مثل الوارفارين، إلى زيادة خطر النزيف الشديد أثناء الدورة الشهرية، كما يمكن أن تؤدي بعض العلاجات الهرمونية إلى تعطيل الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى نزيف أكثر غزارة.

-التهابات الحوض

هو عدوى بكتيرية تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية ويمكن أن تسبب التهابًا ونزيفًا حادًا أثناء الحيض .