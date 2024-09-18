شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 23 لمهرجان الموسيقى فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مؤتمراً صحفياً فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من 11 أكتوبر حتى 24 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الإذاعية.

وأكد داغر أن الدورة الـ32 للمهرجان ستكون استثنائية ومميزة بكل جوانبها، بما يليق بتاريخ وقيمة المهرجان، ويعكس ما تملكه مصر من تاريخ عريق فى مجال الموسيقى العربية، وأشار إلى أهمية استقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر وكافة دول الوطن العربى، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المواهب الشابة والمتميزة لإبراز مواهبهم.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ32 ، قد اجتمعت مؤخراً بحضور أعضائها الموسيقار صلاح الشرنوبي، الفنانة نادية مصطفي، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، البروفيسور عصام الملاح أستاذ متفرغ في علم موسيقى الشعوب بجامعة ميونيخ.

كما حضر الاجتماع كل من المايسترو الدكتور محمد الموجي، مايسترو أحمد، المايسترو عامر، الدكتور عماد حسب الله رئيس الادارة المركزية للانتاج، أمانى سعيد رئيس الادارة المركزية للنوت والموسيقى الشرقية، أحمد توفيق مدير عام الانتاج، سلوي عاطف منسق حفلات، محمد ظريف امين اللجنة. يأتى ذلك فى إطار مناقشة وإعداد البرنامج الفنى للمهرجان لتحديد أبرز ملامح فعالياته.