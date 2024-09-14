شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تاكل سمنة وتخس.. هذه هى الطريقة الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

السمن هو في الأساس زبدة مصفاة، وهى شائعة الاستخدام في كل مطبخ خاصة في الطهى، واكتسب السمن شعبية لفوائده الصحية القوية وقدرته الفريدة على المساعدة في إنقاص الوزن، حيث يُعتقد أن إضافة السمن إلى القهوة السوداء الدافئة مع عصير الليمون يمكن أن يساعد في إذابة دهون البطن، ولكن يمكن لإضافة ملعقة كبيرة من السمن إلى الشاي العادي أن يمنحك نتائج أفضل، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كيف يساعد السمن في إنقاص الوزن؟

يحتوي السمن على دهون الحليب الطبيعية والبروتين والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي تساعد بشكل طبيعي في تعزيز المناعة وعملية التمثيل الغذائي، فالسمن مشتق من حليب الأبقار أو الجاموس، ويحتوي على دهون صحية تساعد في تعزيز الشبع، ومستويات الكوليسترول الصحية، ويمكن أن تساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل، خاصة عند إقرانه بالتوابل والماء الدافئ.

القيمة الغذائية للسمن

يحتوي السمن على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي تعد ضرورية للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج الهرمونات وتعزيز صحة الخلايا، كما يحتوي على الزبدات، وهو حمض دهني قصير السلسلة ثبت أنه يدعم صحة الأمعاء ويقلل الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك، يوفر السمن الفيتامينات A وD وE وK، والتي تعتبر ضرورية للصحة العامة.

تعزيز التمثيل الغذائي

تتكون الدهون الموجودة في السمن بشكل أساسي من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، والتي يتم استقلابها بشكل مختلف عن الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، يتم امتصاص MCTs بسرعة واستخدامها للحصول على الطاقة بدلاً من تخزينها كدهون، مما قد يعطي دفعة لعملية التمثيل الغذائي ويدعم جهود إنقاص الوزن.

ما الكمية الموصى بها من السمن بما يخدم جهود إنقاص الوزن؟

في حين أن السمن يمكن أن يكون مفيدًا، فمن المهم استخدامه باعتدال بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية والدهون، حيث أن الاستهلاك النموذجى للسمن بما يخدم جهود إنقاص الوزن يبلغ حوالي ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين (5-10 جرام) يوميًا.