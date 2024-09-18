بداية جديدة لبناء الإنسان.. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بأسوان في انطلاق المبادرة

ياسر رشاد - القاهرة - بداية جديدة لبناء الإنسان .. ضمن برامج وزارة الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، عرضاً لفرقة أسوان للفنون الشعبية بمسرح فوزى فوزى الصيفى، في أولى فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك بحضور د. المهندس عمرو لاشين نائب محافظة أسوان والمنسق العام لمبادرة "بداية" بالمحافظة، و يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، ومدحت محرم، مجموعة من التبلوهات النوبية والأسوانية "التاتا، الكف، الفرح النوبى، النجراشاد، الأراجيد"، إلى جانب إقامت معرض للحرف البيئية والنوبية.

القضية السكانية وتداعياتها

واستضاف قصر ثقافة أسوان ندوة بعنوان "القضية السكانية وتداعياتها وجهود الدولة في مكافحتها وتنمية الأسرة" فى اطار التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بهدف تحقيق التنمية المجتمعية، تحدث خلالها د. أحمد إبراهيم باحث علم الاجتماع بالمركز عن دور المركز في المجالات البحثية والتدريبية والتوعوية. ثم تحدث عن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠، وأهمية تحسين الخصائص السكانية وتنمية الأسرة، و أضافت د. زينب حسن طه مسؤل التخطيط بالمجلس القومي للسكان وعضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسوان، تعريف مفهوم الزيادة السكانية، وأسبابها، وتداعياتها على المجتمع، وجهود الدولة المصرية فى مواجهتها.

بداية جديدة لبناء الإنسان

ومن أجل مجتمع أكثر وعياً وتقدماً، ولتحسين قدرة الأفراد، وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة، سيتم إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية "من الناس للناس"، وضمن البرنامج المعد للمبادرة، بالتعاون مع الجهات الأخرى لإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، أقامت مديرية التضامن بأسوان وبحضور عبد الناصر محمد مدير عام الجمعيات الأهلية، ومحمد أحمد حسن منسق مبادرة مودة بالتضامن الاجتماعى ومدير إدارة الأسرة والطفولة بأسوان، ندوة عقدت بقصر ثقافة أسوان عن "الزواج وأساسيات اختيار الشريك" أدارها د. أحمد إبراهيم خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحدث خلالها د. أحمد محمد عبيد مدير وحدة التضامن بجامعة أسوان عن المبادرة الرئاسية "مشروع مودة"، ومفهوم الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة، وأهم مشكلات الزواج، وعوامل اختيار شريك الحياة، والتوافق الإجتماعى والثقافى والفكرى.

نوه عن منصة مودة للاستشارات الأسرية " أسال مودة"، ود. احمد صابر منسق مبادرة "لا أمية مع التكافل" و مدرب معتمد لتعليم الكبار، أشار إلى فلسفة مبادرة "لا أمية مع التكافل"، إستراتيجية العمل بمحو الأمية من خلال منهج وزارة التضامن "حياة كريمة" حيث شرح القيم التى يتضمنها المنهج، وهى التى تعمل عليها وزارة التضامن مثل المواطنة، تحسين المستوى الإقتصادى، التغذية السليمة، الصحة، بالإضافة لشرح طريقة الالتحاق بفصول تعليم الكبار، والمبادرة تهدف إلى توفير فرصة عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، حيث تحصل الميسرة على مبلغ مالى مقابل كل ناجح د، بما يعنى توفير فرصة عمل مباشرة، وهو ما ينعكس على المستوى الإفتصادى للأسرة، وأضاف مراحل المبادرة وهى ثلاثة مراحل الأولى القرائية للأسوياء، الثانية والثالثة محو أمية المكفوفين والصم وضعاف السمع، وتم إعداد المنهج الخاص بحياة كريمة بلغة الإشارة بطريقة برايل.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا في المبادرة التي تهدف إلى بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه المهارات كافة التي يحتاج إليها، بهدف تحقيق مجتمع أكثر وعيا وتقدما.