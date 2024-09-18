تشكيل مانشستر سيتي وإنتر ميلان المتوقع لموقعة دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية ضد إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

يسعى الفريق الإنجليزي، بقيادة بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز لتعزيز مسيرته في البطولة القارية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.



مانشستر سيتي وإنتر ميلان



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع



- حراسة المرمى: إيدرسون

- الدفاع: جفارديول، دياز، أكانجي

- الوسط: سافينهو، كوفاسيتش، رودري، دوكو

- الوسط المهاجم: كيفين دي بروين، دافيد سيلفا

- الهجوم: هالاند



تشكيل إنتر ميلان المتوقع



- حراسة المرمىيان سومر

- الدفاع : بافارد، أتشيربي، باستوني

- الوسط: دارميان، باريلا، شالهانوجلو، مخيتاريان، ديماركو

- الهجوم: مارتينيز، تورام

تُعتبر هذه المباراة فرصة لكل فريق لإثبات قوته في البطولة، حيث يأمل مانشستر سيتي في الحفاظ على سلسلة انتصاراته، بينما يسعى إنتر ميلان للعودة بالنقاط الثلاث.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وينتظر عشاق كرة القدم هذه المواجهة بشغف، حيث تمثل بداية مثيرة لكلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا، و ستُقام المباراة على ملعب الاتحاد، مما يعزز من حماس اللاعبين والجماهير لتحقيق نتائج إيجابية.

