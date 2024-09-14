شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الصداع والرؤية الضبابية.. علامات على إصابتك بهذا المرض الخطير والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية لأي شخص، ولكن التعرف على العلامات المبكرة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما قد يؤدي إلى تلف الدماغ، لذلك فإن مفتاح تقليل هذا الضرر هو العمل السريع، حيث تسبق بعض السكتات الدماغية نوبات إقفارية عابرة والمعروفة أيضًا باسم "السكتات الدماغية الصغيرة"، تعمل هذه النوبات كتحذير كبير، والحصول على المساعدة بسرعة يمكن أن ينقذ حياتك، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 6 علامات تحذير مبكرة للسكتة الدماغية.

فقدان مفاجئ للحواس

قد تتبع السكتة الدماغية فقدان مفاجئ وغير مبرر للرؤية أو السمع أو اللمس، وقد يحدث هذا الفقدان فجأة وقد يكون كليًا أو جزئيًا، وقد تشعر بضعف أو فقدان غير طبيعي لإحساس اللمس، أو قد تجد أنك تفقد القدرة على الرؤية من إحدى عينيك.

ارتباك أو صعوبة في فهم الكلام

الارتباك هو مؤشر آخر نموذجي في المرحلة المبكرة من السكتة الدماغية، فقد تجد صعوبة في فهم ما يقوله الناس أو ربط الكلمات معًا، وقد يكون هناك كلام غير واضح أو غير مفهوم، هذه الأعراض مثيرة للقلق حتى لو اختفت بسرعة، لأنها قد تكون نوبة إقفارية عابرة، والتي تحدث غالبًا قبل السكتة الدماغية الكاملة.

الصداع الذي ليس له سبب

على الرغم من وجود أسباب عديدة للصداع، إلا أن الصداع الشديد المفاجئ دون سبب معروف قد يكون علامة على الإصابة بسكتة دماغية، وقد يحدث هذا النوع من الصداع بسرعة ولا يشبه أي صداع آخر عانيت منه من قبل، وإذا كنت تعاني أيضًا من الغثيان أو الدوخة، فقد يكون من الواضح أنك بحاجة إلى الحصول على رعاية طبية على الفور.

تغيرات في اليقظة والحواس

قد يكون الشعور بالنعاس أو صعوبة البقاء مستيقظًا من العلامات المبكرة للإصابة بالسكتة الدماغية، كما قد يكون التحول السريع في الوعي أو اليقظة من العلامات المبكرة للإصابة بالسكتة الدماغية، وقد يحدث أيضًا تغير في حواسك، مثل الوخز أو الخدر في أطرافك، ورغم أن هذه الأعراض قد تبدو بسيطة في البداية، إلا أنها قد تتفاقم لذا لا يجب تجاهلها.

مشاكل في الرؤية

تعتبر مشاكل الرؤية، مثل الرؤية المزدوجة أو عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية بالكامل في إحدى العينين أو كلتيهما، من العلامات المبكرة الشائعة للإصابة بالسكتة الدماغية، وقد يجد الشخص صعوبة في التركيز أو إدراك الأشياء كما لو كانت ضبابية، وتشير مشاكل الرؤية المفاجئة والشديدة هذه عادةً إلى وجود مشكلة في إمداد الدماغ بالدم.

فقدان الذاكرة أو الارتباك

قد تشير مشكلات الذاكرة إلى الإصابة بسكتة دماغية في وقت مبكر، وخاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، وقد تعاني من فقدان الذاكرة المؤقت، أو تجد صعوبة في تذكر الكلمات الأساسية، أو حتى تنسى الأشياء المألوفة فجأة، ومن المهم الانتباه إلى هذه الفجوات في الذاكرة لأنها قد تمثل رد فعل الدماغ على انخفاض تدفق الدم.