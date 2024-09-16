شكرا لقرائتكم خبر عن للستات لو كسرتي الثلاثين.. 6 فحوصات وتحاليل ضرورية لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

يجب على النساء في الثلاثينيات من العمر إعطاء الأولوية للصحة من خلال الخضوع للفحوصات الأساسية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، فى هذا التقرير نتعرف على الفحوصات الأساسية التي يجب على النساء إجراؤها في الثلاثينيات من العمر، بحسب موقع تايمز ناو.

على الرغم من أن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام والحد من التوتر أمر مهم أيضًا عند اكتشاف العديد من الأمراض في وقت مبكر بما فيه الكفاية، يمكن إدارتها بشكل فعال، بما في ذلك مرض السكري والسرطان ومشاكل القلب.

فحوصات وتحاليل ضرورية للنساء فوق الثلاثين تصوير الثدي بالأشعة السينية وفحص الثدي

فحوصات الثدي المنتظمة أمر بالغ الأهمية لأن سرطان الثدي لا يزال السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء. على الرغم من أن إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية لا ينصح به عمومًا للنساء في الثلاثينيات من العمر ما لم يكن هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، فإن الفحوصات الذاتية للثدي كل شهر وفحوصات الثدي المهنية من قبل طبيب هي تدابير وقائية مهمة.

قد يُنصح بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية أو حتى التصوير بالرنين المغناطيسي في وقت أبكر من المعتاد بالنسبة للنساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو التشوهات الجينية (مثل BRCA1 أو BRCA2).

تزداد احتمالية نجاح مسار العلاج والبقاء على قيد الحياة مع التشخيص المبكر لتشوهات الثدي أو الأورام.

فحص ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون قاتلًا صامتًا لأنه غالبًا ما لا يتم تشخيصه حتى تتطور مشاكل كبيرة. بدءًا من العشرينات من العمر، يجب على النساء إجراء فحوصات ضغط الدم بانتظام؛ ومع ذلك، مع ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدم العمر، يصبح هذا الأمر أكثر أهمية في الثلاثينيات من العمر. يعتبر ضغط الدم أقل من 120/80 ملم زئبق طبيعيًا.

تزداد احتمالية الإصابة بأمراض الكلى وأمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب ارتفاع ضغط الدم. يتيح التشخيص المبكر إدارة المرض بالأدوية أو تعديلات نمط الحياة.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري ومسحات عنق الرحم

يعد اختبار مسحة عنق الرحم، طريقة أساسية لفحص سرطان عنق الرحم. يبحث هذا الاختبار عن التغيرات الشاذة في خلايا عنق الرحم والتي قد تشير إلى حالات خبيثة أو سرطانية سابقة.

يجب إجراء مسحة عنق الرحم كل ثلاث سنوات للنساء في الثلاثينيات من العمر، أو كل خمس سنوات إذا تم دمجها مع اختبار فيروس الورم الحليمي البشري.

يحدث سرطان عنق الرحم في الغالب بسبب فيروس الورم الحليمي البشري، ويمكن أن يمنع الكشف المبكر عن فيروس الورم الحليمي البشري تطور السرطان.

يعد سرطان عنق الرحم أحد أكثر أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها. تتمتع مسحات عنق الرحم المتكررة بإمكانية اكتشاف الخلايا غير الطبيعية قبل أن تتطور إلى سرطان، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية الشفاء التام والعلاج المبكر.

تحليل السكر فى الدم

نظرًا لأن مرض السكري من النوع الثانى أصبح أكثر شيوعًا بين الشباب، فمن الأهمية مراقبة مستويات السكر في الدم. يمكن المساعدة في الكشف المبكر عن مرض السكري أو ما قبل السكري من خلال اختبار سكر الدم الصائم أو اختبار HbA1c، الذي يقيم مستويات السكر في الدم المتوسطة على مدى بضعة أشهر. يجب على النساء اللاتي لديهن أنماط حياة غير نشطة أو سمنة أو تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري أن يكن حذرات للغاية.

يمكن تجنب تطور مرض السكري من النوع الثانى وآثاره الجانبية، بما في ذلك تلف الأعصاب وأمراض الكلى ومشاكل القلب والأوعية الدموية، من خلال التشخيص المبكر لمستويات السكر في الدم المرتفعة.

تحليل الكوليسترول

بدءًا من العشرينات من عمرك، يجب عليك فحص الكوليسترول مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، ولكن من المهم مراقبة مستويات الكوليسترول "الجيد" (HDL) و"الضار" (LDL) أثناء وجودك في الثلاثينيات من عمرك. تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، خاصة عند دمجها مع عوامل خطر إضافية مثل السمنة أو التدخين.

يمكن أن تتسبب مستويات الكوليسترول الزائدة في تراكم اللويحات في الشرايين، مما قد يؤدي في النهاية إلى انسدادات تسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. يمكن تقليل هذه المخاطر بشكل كبير من خلال الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول من خلال التغذية أو النشاط أو الأدوية.

تحليل وظيفة الغدة الدرقية

للحفاظ على التوازن الهرموني السليم ومستويات الطاقة والتمثيل الغذائي، تعد تحاليل الغدة الدرقية ضرورية، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.