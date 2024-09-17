شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتناوله على معدة فارغة.. اعرف أضرار عصير البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

لطالما اعتُبر عصير البرتقال مشروبًا صحيًا نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويحرص بع الناس على تناول كوبًا واحدًا منه في الصباح، معتقدين أنه بداية جيدة لليوم، لكن في الواقع، ليس من الجيد شرب عصير البرتقال على معدة فارغة كما كان يعتقد الكثير من الناس، وفقًا لموقع "WEBMD".

وجدت دراسات وأبحاث حديثة أن تناول كوبًا من عصير البرتقال فى الصباح يمكن أن يكون في الواقع سببًا لمشاكل في الجهاز الهضمي، مما يؤثر على مستويات السكر في الدم بشكل أسوأ، وحتى يزعج التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

فيما يلى.. أسباب يجعل شرب عصير البرتقال في الصباح ليس بالأمر الجيد: يسبب الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي

تؤدي المستويات العالية من الحموضة إلى إحداث مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث تتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني لعصير البرتقال من 3 إلى 4، لذا سيزيد من حالة حمضية المعدة عند تناوله، حيث تفرز المعدة نفسها حمض الهيدروكلوريك لهضم الطعام، وإذا كان استهلاكه مع شيء حامض مصاحب له، مثل عصير البرتقال في هذه الحالة، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة التوازن الهضمي الطبيعي.

وسيؤدي هذا إلى تفاقم أعراض الانزعاج لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الحمض أو حرقة المعدة أو التهاب المعدة، حيث أظهرت دراسة نشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن الأطعمة والمشروبات شديدة الحموضة يمكن أن تسبب تهيجًا في بطانة المعدة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، ومع مرور الوقت، قد يؤدي تناول مثل هذه الأطعمة الحمضية مثل عصير البرتقال، إلى التهاب بطانة المعدة بسبب التهيج المتكرر، مما يجعلها أكثر عرضة لمشاكل صحية خطيرة مثل قرحة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

على الرغم من أن عصير البرتقال غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أنه غني أيضًا بالسكر الطبيعي في صورة فركتوز، وينتقل السكر من عصير البرتقال مباشرة إلى مجرى الدم عند تناوله على معدة فارغة، مما يتسبب في ارتفاع سريع للغاية في مستويات الجلوكوز في الدم، ومثل هذه الارتفاعات المفاجئة في نسبة السكر في الدم تليها انخفاض سريع تجعلك خاملًا وسريع الانفعال وجائعًا في غضون ساعات، وقد أظهرت إحدى هذه الدراسات، الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسكري، أن عصائر الفاكهة مثل البرتقال، عند تناولها على معدة فارغة، يمكن أن تسبب مستويات غير مستقرة من السكر في نظام الدم، وخاصة بين مرضى السكري أو هؤلاء الأفراد الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة به.

تآكل بمينا الأسنان

شرب عصير البرتقال على معدة فارغة قد يسبب تآكل مينا الأسنان، نظرًا لأن عصير البرتقال شديد الحموضة، فإنه يميل إلى إضعاف مينا الأسنان التي تحمي أسنانك، وبالتالي يجعلها أكثر عرضة للتسوس، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Caries Research، فإن الاستهلاك المتكرر للمشروبات الحمضية، يشكل خطورة كبيرة على مينا الأسنان.

اضطراب التوازن الحمضي القاعدي في الجسم

يتم الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في جسم الإنسان بشكل رائع من أجل الأداء السليم، وبينما يكون الجسم في حالة صيام، فإن تناول الأطعمة والمشروبات المشبعة بالحموضة يميل إلى إزعاج هذه الحالة من خلال زيادة الحموضة في الدم والأنسجة، خاصة عند تناول عصير البرتقال بشكل روتيني فى الصباح على معدة فارغة، يمكن أن يزعج قدرة الجسم على الحفاظ على توازن درجة الحموضة، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن الحموضة الشديدة، تتسبب فى أن تصبح أنسجة الجسم حمضية بشكل مفرط، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى التعب وفقدان كثافة العظام وانخفاض وظائف الكلى.

خطر سوء امتصاص العناصر الغذائية

قد تتداخل هذه الحموضة في عصير البرتقال مع امتصاص العناصر الغذائية الأخرى داخل الجسم، وخاصة عند تناولها على معدة فارغة، حيث يتم امتصاص المعادن الأخرى مثل المغنيسيوم والكالسيوم بشكل أفضل في مرحلة أكثر قلوية من المعدة، وبالتالي فإن كوبًا من عصير البرتقال في الصباح يتداخل مع امتصاص هذه المعادن، وقد أظهرت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية أن التوقيت قد يكون كل شيء عندما يتعلق الأمر بعصائر الحمضيات.

ويؤكد الباحثون على أن العصائر الحمضية التي يتم تناولها أثناء الوجبات تحتوي على حمض أقل من العصائر الطبيعية التي يتم تناولها على معدة فارغة، حيث يعمل الطعام إلى حد ما على تحييد درجة حموضة المعدة وبالتالي يدعم استيعاب الفيتامينات والمعادن بشكل أفضل، في حين أن هناك العديد من الفوائد الصحية لعصير البرتقال، بما في ذلك أنه غنى بفيتامين سي، ولكن يجب اختيار الوقت المناسب لتناوله.