شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جهاز هضمى: علامات خطر تظهر على جهازك الهضمى.. اذهب للطبيب فورا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد مختار مبروك أستاذ مساعد الباطنة والجهاز الهضمي والمناظير كلية طب طنطا، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بمستشفيات جامعة طنطا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك مجموعة من العلامات التحذيرية المبكرة التي يجب ألا يهملها المريض الذي يشعر بها، لأنها تدل على مشكلة بالجهاز الهضمي تحتاج للفحص السريع.

ومن أبرز تلك العلامات التي تظهر على المريض، ويجب عليه التوجه المباشر للطبيب بمجرد الشعور بها:

الإصابة بأنيميا نقص الحديد بدون مبرر علامة تحذيرية على أمراض الجهاز الهضمي ومشكلاته

الإصابة بالإمساك المزمن دون علاج أو متابعة لفترة من الزمن

الإصابة بالإسهال المزمن دون العلاج لفترة طويلة

نزول حاد في الوزن دون مبرر على الرغم من تناول الطعام بشكل طبيعي

وجود نزيف من أي منطقة في الجهاز الهضمي يعد علامة تحذيرية خطيرة

التاريخ العائلي الذي يعاني منه أحد أفراد العائلة من مشكلة هضمية أو مرض هضمي مناعي

لطالما ارتبطت الأمراض المناعية المختلفة بمشكلات هضمية، يجب الفحص الدائم

القيء الدائم أو المتكرر بدون سبب مبرر

الأعراض الهضمية التي لا تنتفي بالعلاج، مثل الغثيان الدائم الإضطرابات الهضمية الدائمة، أوجاع البطن المستمرة دون علاج قاطع

الإصابة بسوء التغذية على الرغم من تناول الطعام بشكل جيد

تلك العلامات السابق ذكرها تحتاج للتدخل الطبي السريع والعرض على مختص لبيان والكشف عن المشكلة التي يعانيها المريض.