تلف الأسنان يشكّل خطراً على صحة القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “أوهايو” الأمريكية، أن فقدان عدد كبير من الأسنان المتعلق بالتقدم في العمر، يرتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من أمراض القلب المميتة.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “Endodontics” الطبية المتخصصة، أن فقدان الأسنان أو سوء نظافة الفم قد يسمح لمسببات الأمراض المزعجة بالتغلغل في اللثة، مما يسبب التهابات تتسرب إلى الدورة الدموية وتؤدي إلى التهاب قد يؤثر على القلب.

ولفتت إلى أن سوء صحة الفم هو عامل خطر معروف لأمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs)، وهي مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية، والتي تشكل معًا السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

وركزت الدراسة الجديدة على فقدان الأسنان الشديد، حيث جمعت البيانات من 12 دراسة منشورة تتبعت كل منها نتائج الفم وأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة تتراوح بين 3 و49 عامًا.

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