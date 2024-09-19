شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة علمها لطفلك لحمايته من التحرش والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بالقلق على الأبناء هو شعور طبيعى للوالدين، اللذين يبحثان دائما عن كل ما يتعلق بوسائل حمايتهم صحيا ونفسيا، وهو ما نقدمه خلال التقرير التالى، فوفقا لموقع thetimes فإن خلق بيئة يشعر فيها الأطفال بالقدرة على التحدث ضد الاعتداء الجنسي أمر بالغ الأهمية، وفيما يلي خمس طرق فعالة لتعليم أطفالك كيفية التعامل مع الاعتداء الجنسي ومنعه بثقة:

5 طرق فعالة 1. إنشاء بيئة آمنة ومنفتحة :

عزز علاقة قوية مع أطفالك من خلال إظهار الحب والثقة والدعم باستمرار، شجع التواصل المفتوح من خلال الاستماع إليهم بنشاط دون إصدار أحكام، يمكن مناقشة أي شيء معك دون خوف من العقاب، شارك بانتظام في محادثات حول يومهم ومشاعرهم، مما يخلق مساحة مريحة حيث يشعرون بالتقدير والأمان لمشاركة أفكارهم.

2. تثقيفهم حول أجسادهم:

ابدأ في تثقيف أطفالك حول أجسادهم في وقت مبكر، باستخدام اللغة والشروحات المناسبة، علمهم الأسماء الصحيحة لأجزاء الجسم وتأكد من فهمهم أن أجسادهم خاصة ولا ينبغي للآخرين لمسها دون موافقتهم، قم بتمكينهم من المعرفة بأن لديهم الحق في قول "لا" لأي شكل من أشكال الاتصال الجسدي الذي يجعلهم غير مرتاحين.

3. ضع حدود وتعرف على اللمسات الخاطئة :

علم أطفالك الفرق بين اللمسات الآمنة وغير الآمنة، اشرح لهم أن بعض مناطق أجسامهم محظورة على الآخرين باستثناء البالغين الموثوق بهم في ظروف معينة، استخدم المناقشات المناسبة للعمر وساعدهم على فهم ما يشكل لمسة غير لائقة، شجعهم على إخبارك أو إخبار شخص بالغ آخر موثوق به على الفور إذا تعرضوا لأي شيء يشعرهم بعدم الارتياح أو الخطأ.

4. غرس أهمية الأسرار الآمنة والإبلاغ عنها:

أكد على الفرق بين الأسرار الجيدة (مثل الحفلات المفاجئة) والأسرار السيئة (المتعلقة بالمواقف غير الآمنة)، علم أطفالك أنه لا ينبغي لأي شخص بالغ أن يطلب منهم الاحتفاظ بسر، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأجزاء خاصة من الجسم أو مواقف تجعلهم يشعرون بعدم الارتياح، أخبرهم أنه يجب عليهم دائمًا مشاركة الأسرار معك، بغض النظر عن هوية المتورطين، اخلق بيئة يشعرون فيها بالثقة في الإبلاغ عن أي حوادث مريبة أو غير مريحة.

5. زودهم باستراتيجيات السلامة:

علم أطفالك استراتيجيات السلامة العملية التي يمكنهم استخدامها إذا شعروا بعدم الأمان، تأكد من أنهم يعرفون رقم هاتفك وعنوانك عن ظهر قلب، حدد "كلمة أمان" عائلية يمكنهم استخدامها إذا كانوا في موقف يحتاجون فيه إلى المساعدة دون إثارة الشكوك، شجعهم على طلب المساعدة من شخص بالغ موثوق به، مثل المعلم أو أحد الوالدين، إذا لم تكن موجودًا، تأكد من أنهم يفهمون أنه يمكنهم الصراخ طلبًا للمساعدة والبحث عن ملجأ مع أي شخص قريب إذا شعروا بالتهديد.