شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تكتر منه.. متى يكون فول الصويا غير صحي؟ والان مع تفاصيل الخبر

فول الصويا من المصادر الغذائية القوية، فهو غني بالبروتين والعديد من الأحماض الأمينية الأساسية والعناصر الغذائية الرئيسية مثل الكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم وفيتامينات ب وأحماض أوميجا 3 والألياف، كما أنه يساهم بشكل ملحوظ في حماية صحة القلب، ويقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، مع محتواها المنخفض من الدهون المشبعة ومستوياتها العالية من البروتين والألياف، يمكن أن تكون فول الصويا خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يهدفون إلى إدارة وزنهم وتعزيز الصحة العامة، وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

أوضح التقرير، إن دمج فول الصويا في نظامك الغذائي يقوي العظام من خلال الكالسيوم والمغنيسيوم، كما أنه يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، مما يفيد في إدارة مرض السكري ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لماذا يمكن أن يكون فول الصويا غير صحي؟ -محتوى عالي السعرات الحرارية

غالبًا ما يتم تحضير تشاب الصويا بمكونات عالية السعرات الحرارية مثل الزيت والزبدة وكميات كبيرة من الدقيق المكرر. يؤدي هذا إلى كثافة عالية من السعرات الحرارية، مما يجعل من السهل الإفراط في تناول الطعام وربما يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت. بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى إدارة وزنهم، فإن تناول مثل هذه الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية بانتظام دون ممارسة نشاط بدني كافٍ يمكن أن يكون ضارًا.

-تقنيات الطهي المقلية

يتم تحضير الصويا في كثير من الأحيان عن طريق القلي العميق أو استخدام كمية زائدة من الزيت والزبدة، مما يؤدي إلى إضافة دهون غير صحية يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول. قد يؤدي الاستهلاك المستمر لهذه المستحضرات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والمساهمة في الحالات الأيضية مثل السمنة والسكري.

-مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة مثل فول الصويا، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدقيق المكرر والزيوت، إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. غالبًا ما يتم الإبلاغ عن أعراض مثل الانتفاخ والإمساك وعدم الراحة من قبل الأفراد الذين يتناولون هذه الأطعمة المصنعة بشكل متكرر. علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الغنية والدهنية لفول الصويا يمكن أن تجعل من الصعب على الجسم هضمها، مما قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات.

-التسمم

مخاوف بشأن النظافة، فإذا لم يتم تحضيره في بيئة نظيفة أو طهيه جيدًا، فقد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. وقد يؤدي تناول فول الصويا غير المطبوخ جيدًا أو المخزن بشكل سيئ إلى تعريض الأفراد للبكتيريا الضارة، مما يزيد من احتمالية التسمم الغذائي ومشاكل صحية أخرى.