انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية لرئيس تحالف العزم: ضرورة الإسراع بحسم رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رشيد ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأحد، في قصر بغداد، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي؛ لبحث التطورات العامة في البلد".

وأكد الرئيس "أهمية التكاتف والتعاون بين القوى السياسية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم المشاريع الخدمية والاستثمارية، مشددا على أهمية دور البرلمان الرقابي والتشريعي مما يتطلب الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبرلمان".



من جانبه، ثمن رئيس تحالف العزم "طروحات رئيس الجمهورية في ضرورة التكاتف والتعاون بين القوى السياسية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات للمواطنين".