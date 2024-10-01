انت الان تتابع خبر تعليق امريكي بعد استهداف مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانسكي، في منشور على منصة "أكس"، انه "شُنّ الليلة الماضية هجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية. ولحسن الحظ لم تقع أي إصابات".

وأضافت، "أقدر استجابة حكومة العراق السريعة للهجوم، وأواصل طلب التعاون منهم لحماية موظفي ومرافق البعثات الدبلوماسية وشركاء التحالف. يجب أن تتوقف هذه الهجمات".



وتعرضت قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الى قصف بثلاثة صواريخ.