انت الان تتابع خبر المرشحة الجديدة للسفارة الامريكية تستعرض قائمة أولوياتها في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت جاكوبسون، خلال كلمة أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، انه إذا تم تأكيد تعييني، ستكون أولوياتي القصوى حماية المواطنين الأمريكيين وتعزيز شراكتنا الثنائية لدعم استراتيجياتنا ومصالحنا المشتركة.وشددت جاكوبسون على أهمية تعزيز استقرار وأمن وسيادة العراق، خصوصا وان تنظيم داعش ما يزال يشكل تهديدًا في المنطقة، بحسب قولها.

وأضافت انه "بعد عشر سنوات من عودة قواتنا إلى العراق لمحاربة داعش، حان الوقت لجيشنا أن ينتقل إلى دور جديد، سأضمن أن يكون أي انتقال من عملية العزم الصلب إلى ترتيب أمني ثنائي موجهاً نحو هزيمة داعش وضمان أمن العراق".

وأشارت جاكوبسون إلى أن وجود التنمية الاقتصادية، وحكومة قادرة على تقديم الخدمات لشعبها، يقلل من جذب الإرهاب ويقلل أيضاً من نفوذ الميليشيات والتي تشكل خطراً كبيراً على مستقبل البلاد، مبينة انه "ندرك أن التهديد الرئيسي للعراق هو الميليشيات المتحالفة مع إيران"، مؤكدة أنها "ستعمل بكل الوسائل السياسية المتاحة للتصدي لهذا التهديد وتحجيم النفوذ الإيراني".

وأكدت جاكوبسون أنها ستستمر بدعم اجراءات الخزانة لتحديث النظام المصرفي العراقي، وعدم السماح لايران باستخدام الغاز المورد لتشغيل المحطات كسلاح ضد العراق.

وفي 26 كانون الثاني 2024، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نيته ترشيح تريسي آن جاكوبسون، لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق، بدلا عن الينا رومانسكي.