ليث الخزعلي: يبارك بعيد الغدير الاغر

وأشار الخزعلي الى ان "تمام النعمة على الانسان هو التمسك بولاية امير المؤمنين علي (واتممت عليكم نعمتي) وان لم تكن هناك ولاية، فلا نعمة ولا حمد ولا توحيد فلا دين".

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي في منشور على منصة "اكس" تابعته الخليج 365، انه "ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك، كمال الدين وتوحيد رب العالمين بالحمد نبوة محمد صلى الله عليه واله".

محمد يوسف

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