انت الان تتابع خبر الكربولي والحكيم يبحثان تطورات الوضع السياسي ومعالجة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيرن لمكتب الكريولي، ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "التقى الحكيم، وتدارس الطرفان تطورات الوضع السياسي وما تشهده الساحة العراقية من تحديات متعددة تتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين القيادات السياسية لأيجاد حلول ناجعة تصب في مصلحة المواطن".



وشدد الكربولي والحكيم على "ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية التضامنية لحل الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة تجمع الجميع على هدف واحد لمصلحة العراق والإسراع في حسم منصب رئيس مجلس النواب وتفعيل عمل السلطة التشريعية".