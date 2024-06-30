انت الان تتابع خبر الوقف السني يرفض "التصريحات الشائنة" بحق قمة الهرم القضائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن ديوان الوقف السني في العراق، السبت، رفضه لتصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، واصفا اياها بـ"التصريحات الشائنة".