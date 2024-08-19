انت الان تتابع خبر القضاء ينقذ نادي الفروسية في العامرية من أيادي "المتنفذين والحيتان" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ‏وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "بعد طرح ملف نادي الفروسية للجهات القضائية المختصة والرأي العام بشأن قضية استيلاء جهات متنفذة على أرضه، قامت محكمة الكرخ المختصة بشؤون النزاهة بأمر من القاضي ضياء جعفر‬ بإيقاف إجراءات الاستيلاء على نادي الفروسية، بسبب قضايا الفساد والنزاعات حوله"، مستدركا بالقول "إذ وضعت محكمة النزاهة إشارة حجز وعدم تصرف، مع إشعار وزارة المالية دائرة التنفيذ بذلك".

وأضاف المصدر، أن "هذا الملف، خطير بعد دخول مافيات وحيتان فساد للسيطرة على أراضي نادي الفروسية من اجل تقطيع الأراضي وتشييد مجمعات سكنية بلا موافقات رسمية"، لافتا الى ان "هذا الملف انتهى بضربة قاضية من النزاهة".

ويعيش نادي الفروسية، الذي دخل في عامه الرابع بعد المئة منذ تأسيسه كأقدم نادٍ للفروسية وسباق الخيل في العراق عام 1920 وتحول الى نادٍ منظم في 1922، تهديدًا وجوديًا بسلبه صفته التي ينفرد بها وسلب البغداديين واحدا من المساحات الترفيهية القليلة أساسا في بغداد، بتحويلها الى مساحة جديدة من الكتل الكونكريتية على هيئة مجمع سكني استثماري الذي طالما اكدت الحكومة بانها فلسفة "ثبت فشلها".

ويرى مراقبون ان سلب ارض نادي الفروسية سياق مبيّت شأنه شأن متنزه الزوراء الذي هو في الحسبان أيضا، بالرغم من النفي المتكرر للجهات المعنية بشأن تحويل المتنزه الى الاستثمار وبناء مجمعات سكنية، معتبرين ان طرح هذه المعلومة بين الحين والأخر تهدف الى جس نبض الشارع وقياس مدى الرفض والتقبل من قبل المواطنين لهذه الخطوة.