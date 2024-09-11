انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. القضاء يحقق بتسجيلات رئيس النزاهة ورفوف البرلمان تحتضن القوانين المهمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #الرئيس الايراني يلتقي رؤساء السلطات في بغداد .. وطهران تعززعلاقتها باربعة عشرة مذكرة تفاهم#تتضمن تقاضى رشى .. القضاء يحقق بتسجيلات صوتية منسوبة لرئيس هيئة النزاهة حيدر حنون

#رفوف البرلمان تحتضن القوانين المهمة .. وغياب التوافق السياسي يؤرق الاقرار

#التغيير يلاحق مسؤولي الوحدات الادارية في الجنوب .. ودعوات للابتعاد عن المحاصصة

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