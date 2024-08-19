انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. القضاء يحبط محاولات نهب "الفروسية" وانتقادات تطارد الحكومة بسبب الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # مع اقتراب زيارة الاربعين.. الطريق الى كربلاء يغص بحشود الزائرين.. واعداد الوافدين الاجانب تتجاوز المليونين

# انتقادات نيابية للاخفاق الحكومي بملف اسعار الصرف.. وتقديم طلب لتحديد موعد استجواب محافظ البنك المركزي



# القضاء يوقف إجراءات الاستيلاء على نادي الفروسية.. ويقطع الطريق على محاولات متنفذين لتحويله الى مجمع سكني

# تتابعون ايضا.. الطفل علي يفقد حياته اثر سقوطه باحدى فتحات المجاري المتروكة.. وذووه يحملون الجهات الخدمية المسؤولية

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