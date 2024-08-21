انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. زيارة الأربعين والتلاعب بجداول الموازنة ومجزرة سامراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #المسعودي والشمري يشرفان على انسيابية حركة زائري الاربعينية .. وكربلاء تستنفر
#وفق مذكرة قبض .. قوة امنية خاصة تعتقل رئيس مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني في السليمانية
# التلاعب بجداول الموازنة يوسع دائرة التحقيق بالفساد.. والايام المقبلة تكشف حجم السرقات
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#وفق مذكرة قبض .. قوة امنية خاصة تعتقل رئيس مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني في السليمانية
# التلاعب بجداول الموازنة يوسع دائرة التحقيق بالفساد.. والايام المقبلة تكشف حجم السرقات
#مجزرة مروعة في سامراء ضحاياها عائلة كاملة .. والامن يتوصل الى خيوط مهمة
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.