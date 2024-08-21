اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. زيارة الأربعين والتلاعب بجداول الموازنة ومجزرة سامراء

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. زيارة الأربعين والتلاعب بجداول الموازنة ومجزرة سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #المسعودي والشمري يشرفان على انسيابية حركة زائري الاربعينية .. وكربلاء تستنفر

#وفق مذكرة قبض .. قوة امنية خاصة تعتقل رئيس مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني في السليمانية


# التلاعب بجداول الموازنة يوسع دائرة التحقيق بالفساد.. والايام المقبلة تكشف حجم السرقات

#مجزرة مروعة في سامراء ضحاياها عائلة كاملة .. والامن يتوصل الى خيوط مهمة

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا