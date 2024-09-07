انت الان تتابع خبر بعد "تجاوزه" على السلطة التشريعية.. النائب حسن الخفاجي مهدد بسحب عضويته واحالته للقضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، ان النائب حسن الخفاجي مهدد بسحب عضويته واحالته للقضاء، فيما اشارت الى ان ذلك جاء بعد اتهامه للجنة بتهديد رئيس هيئة الاستثمار.

وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد لـ الخليج 365، ان "النائب حسن الخفاجي اتهم لجنة النزاهة في الاعلام انها قامت بتهديد رئيس هيئة الاستثمار، الا ان هذا غير صحيح ولم يكن الخفاجي موفقا بتصريحه"، مبينة انه "على اثر هذا التصريح فأن اللجنة طلبت احالة النائب الى لجنة السلوك النيابية وعليه الاثبات اذا ما قامت لجنة النزاهة بتهديد رئيس هيئة الاستثمار".

وأكدت ان "عمل لجنة النزاهة هو الكشف عن ملفات عليها شبهات الفساد"، مشيرة الى ان "رئيس هيئة الاستثمار قام بالرد على جميع اسئلة اللجنة التي وردت له ولم يكن مستاء بل رحب بها بكل اريحية".

وأضافت ان "الخفاجي مهدد بسحب الثقة منه واحالته الى القضاء اذا ثبت مخالفته للنظام الداخلي"، موضحة ان "اتهام اكبر سلطة تشريعية في البلد، يترتب عليه أمور قانونية كثيرة تصل الى سحب الحصانة من النائب والاحالة الى القضاء".