انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. التعديل الوزاري وأزمة الرواتب و"الذرة الفاسدة" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # التعديل الوزاري يصطدم بحسم منصب رئيس البرلمان.. وانقسام نيابي حول التصريحات الحكومية لاجراء التغيير المرتقب
# مخاوف من عجز حكومي بتأمين رواتب الموظفين مع انخفاض اسعار النفط.. ومطالبات بتنويع مصادر الدخل
# تقدر بعشرين الف طن .. ضبط شحنة من الذرة الفاسدة على متن باخرة استرالية في ميناء ام قصر الجنوبي
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# مخاوف من عجز حكومي بتأمين رواتب الموظفين مع انخفاض اسعار النفط.. ومطالبات بتنويع مصادر الدخل
# تقدر بعشرين الف طن .. ضبط شحنة من الذرة الفاسدة على متن باخرة استرالية في ميناء ام قصر الجنوبي
# بسبب معرقلات بمشروع كاسر الامواج.. تغريم الموانئ العراقية 120 مليون دولار لصالح شركة قبرصية
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.