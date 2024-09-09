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نشرة السومرية.. التعديل الوزاري وأزمة الرواتب و"الذرة الفاسدة"

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بغداد - ياسين صفوان - # التعديل الوزاري يصطدم بحسم منصب رئيس البرلمان.. وانقسام نيابي حول التصريحات الحكومية لاجراء التغيير المرتقب

# مخاوف من عجز حكومي بتأمين رواتب الموظفين مع انخفاض اسعار النفط.. ومطالبات بتنويع مصادر الدخل


# تقدر بعشرين الف طن .. ضبط شحنة من الذرة الفاسدة على متن باخرة استرالية في ميناء ام قصر الجنوبي

# بسبب معرقلات بمشروع كاسر الامواج.. تغريم الموانئ العراقية 120 مليون دولار لصالح شركة قبرصية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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