نشرة السومرية.. التعديل الوزاري وأزمة الرواتب و"الذرة الفاسدة"

# تقدر بعشرين الف طن .. ضبط شحنة من الذرة الفاسدة على متن باخرة استرالية في ميناء ام قصر الجنوبي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012