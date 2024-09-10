انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. زيارة بزشكيان وتلكؤ مشاريع الديوانية وتداعيات اجتماع المجلس الاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # عشية زيارة بزشكيان.. العراق يعلن اغلاق عشرات المقار للمعارضة الإيرانية.. واللجنة المشتركة تكمل تحضيرات الزيارة

# اختتام اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد.. والآراء متباينة حول جدية الاقليم والتزامه بالمخرجات والاتفاقات المبرمة



# في الديوانية.. تلكؤ وتوقف بانجاز المشاريع الخدمية.. والاسباب تعزى لابتزاز تتعرض له الشركات وتأخر المستحقات المالية

# لتفادي تكرار الحادثة.. ذوو ضحايا فاجعة الهارثة يطالبون ببناء مدرسة وجسر للمشاة، ويدعون حكومة البصرة لتنفيذ وعودها

# عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة استهدفت خيام النازحين في خان يونس، وحماس تستنكر الصمت الدولي

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