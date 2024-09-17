الكرملين تكشف أسباب زيادة أعداد القوات المسلحة

ياسر رشاد - القاهرة - قال ديمتري بيسكوف، متحدث الكرملين، إن زيادة عدد القوات المسلحة الروسية يعود إلى التهديدات التي تتعرض لها البلاد والوضع العدائي للغاية من قبل الدول الغربية، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وعلى صعيد آخر، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تفجير سيارة رئيس مؤسسة دفاعية في مقاطعة سفيردلوفسك، من قبل عميل للاستخبارات الأوكرانية.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في إطار قضية جنائية بموجب القانون الجنائي الروسي، من إحباط أنشطة غير قانونية لمواطن روسي، من مواليد 1984، كان عميلا للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وعضوا في منظمة قومية إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا".

وكما أوضحت الوزارة، بأن الإرهابي، بناءً على تعليمات من مشغليه، صنع عبوة ناسفة بدائية بهدف "تفجير سيارة أحد كبار الموظفين في مؤسسة دفاعية في مقاطعة سفيردلوفسك".

وأضاف البيان: "وأثناء اعتقاله خلال محاولة زرع عبوة ناسفة في مخبأ، أبدى مقاومة مسلحة وتم تحييده خلال تبادل لإطلاق النار".