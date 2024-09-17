انفجارات وإطلاق نار في مالي

ياسر رشاد - القاهرة - دوت انفجارات وأصوات إطلاق نار منذ صباح الثلاثاء في باماكو عاصمة مالي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في الدرك طلب عدم الكشف عن هويته إن "مسلحين لم يتم التعرف عليهم رسميًا بعد هاجموا هذا الصباح معسكرا واحدا على الأقل للدرك في باماكو".

واندلعت الطلقات النارية المتفاوتة الكثافة قرابة الساعة 5:00 تقطعها انفجارات، وفقا لمراسل فرانس برس.

وكان دخان أسود يتصاعد في الصباح من منطقة قريبة من المطار.

ومالي دولة فقيرة تواجه أنشطة جماعات متشددة وانفصالية وتعاني منذ 2012 أزمة كبيرة متعددة الأبعاد مع وقوع هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى قوات الدفاع عن النفس وقطاع الطرق والعصابات الإجرامية.

وشهد البلد انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021 ويحكمه حاليا مجلس عسكري برئاسة الكولونيل أسيمي غويتا.

كما جرت انقلابات في دولتين مجاورتين لمالي هما بوركينا فاسو والنيجر.