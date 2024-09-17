ألمانيا: سنقدم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لأوكرانيا هذا الشتاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، خلال زيارة لمولدوفا اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو (111 مليون دولار) لأوكرانيا هذا الشتاء، وفقا لما أوردته وكالة "سكاي نيوز عربية".

وقالت بيربوك قبيل مؤتمر وزاري في كيشيناو إن روسيا تخطط مجددا "لشن حرب شتوية لجعل حياة الناس في أوكرانيا مريعة قدر الإمكان.

وتشن روسيا موجات من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مثل محطات الطاقة، وهو ما يسبب في بعض الأحيان انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من البلاد.

وفي يونيو، قالت كييف إن هناك حاجة إلى مزيد من الدفاعات الجوية لإصلاح البنية التحتية من أجل تأمين الخدمات في فصل الشتاء عندما يبلغ الطلب على الطاقة ذروته بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.