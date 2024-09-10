انت الان تتابع خبر توجيه حكومي يخص البطلة نجلة عماد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "استقبل البطلة نجلة عماد التي حققت للعراق ميدالية ذهبية تاريخية بفعالية تنس الطاولة في بارالمبياد باريس، يرافقها والدها ومدربها جمال جلال، بحضور مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة".

وبارك السوداني، بحسب البيان، "ما حققته البطلة الذهبية من منجز يمثل اليوم رسالة إنسانية مهمة، حيث استطاعت أن تتجاوز محنة الإرهاب، وتمكنت بالاجتهاد والتدريب من الفوز، لتكون أول امرأة عراقية تحصل على وسام ذهبي في محفل دولي"، مقدماً شكره "لوالدها ولمدربها بالمنجز الذي يفتخر به كل الشعب العراقي".

ووجه السوداني، وفق البيان، "باستضافتها في جلسة المجلس الأعلى للمرأة، وتهيئة كل الإمكانيات اللازمة لها ولزملائها الأبطال". مبيناً ان "الحكومة تولي أهمية كبيرة للرياضة التي صارت تشكل أولوية أسوة ببقية الأولويات، وقطاعاً تنموياً مهماً، مؤكداً التركيز على جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط، حيث تم إطلاق مشروع البطل الأولمبي، الذي يهدف إلى صناعة أبطال للدورتين الأولمبيتين 2028، و2023".