انت الان تتابع خبر التعديل الوزاري: خطوة متأخرة أم تعميق للأزمة السياسية؟‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويرى آخرون أن ما طرح بخصوص التعديل الوزاري لا يعدو كونه مجرد تبعات خلاف سياسي بين الفرقاء، ويتضح ذلك بمحاولة ربط الامر بمسألة انتخاب رئيس للبرلمان، إذ أن العمل على اجراء التعديل في ظل حالة التخبط التي يعيشها البيت التشريعي، تزيد من عمق المشكلات القائمة ولا تسفر عن حلول.



ويرجح مراقبون صعوبة اجراء التعديل الوزاري، في ظل استمرار ضغوطات الاحزاب على الحكومة، وذلك يتطلب ارادة سياسية لتحقيق تغيير يصب بصالح الحكومة وبرنامجها.

