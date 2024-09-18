انت الان تتابع خبر الجنابي يؤكد حرص النزاهة البرلمانية لمتابعة كل العقود ورصد المخالفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان، إنها "استضافت برئاسة النائب زياد الجنابي وحضور اعضائها، اليوم الثلاثاء الفريق شوان مظهر الأمين العام لوزارة الدفاع وذلك لمناقشة الظروف المحيطة بعقد تسليحي مع دولة ايطاليا أُبرِم في عهد النظام السابق".

وأضاف البيان "تم خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مناقشة حيثيات العقد وما سببه من خسائر فادحة بمصالح العراق ومجريات عملية التفاوض التي يجريها العراق مع الجانب الايطالي لغرض تسوية العقد بعد ان تم فرض غرامات مالية كبيرة عليه".

ونقل البيان عن الجنابي تأكيده خلال الاستضافة على "حرص اللجنة لمتابعة كل العقود التي تم ابرامها سواء في الحقبة الماضية او في العهد الحالي ورصد كافة المخالفات ومحاسبة المقصرين من اجل الحفاظ على المال العام والحد من اي خسائر قد يتعرض لها العراق".

ولفت الجنابي الى أن "اللجنة مهتمة بمعالجة اي ملفات تحيط بها شبهات فساد وفقا لستراتيجية العمل التي تنفذها خلال الفصل التشريعي الحالي"، منوها الى أن "اللجنة تتابع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الدفاع".

وعبر رئيس واعضاء لجنة النزاهة بحسب البيان عن "حرصهم على متابعة عمل الوزارة لارتباطها المباشر بامن واستقرار البلد بالشكل الذي يسهم بالحفاظ على المال العام ويعزز قيم النزاهة فيه".