انت الان تتابع خبر بشأن عصابات الابتزاز.. المالكي يؤكد لمحافظ ذي قار دعمه الإجراءات الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مرتضى الابراهيمي التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي بمكتبه في العاصمة بغداد، اذ ناقشا الجانبان الاوضاع السياسية التي تمر بها ذي قار والواقع الخدمي والأمني".وبحث الجانبان – بحسب البيان "أولوية تنفيذ المشاريع الحيوية والنهوض بالواقع الخدمي في المرحلة الحالية والتي تتطلب تظافر الجهود للوصول الى واقع سياسي مستقر وواقع خدمي مزدهر يلبي طموح المواطن ويراعي المصالح العامة لكل اهالي محافظة ذي قار".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون على "دعمه لحركة الاعمار والبناء التي تقوم بها الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اضافة الى دعمه الكامل للاجراءات المتخذة للقضاء على عصابات الابتزاز وتطبيق القانون".