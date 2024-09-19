انت الان تتابع خبر خطاب الى الادعاء العام حول مدير قسم المرافئ: أبعد شركة عالمية وثبّت أخرى تعمل فيها عائلته! (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت الوثيقة التي حصلت عليها الخليج 365، ان كتاب هيئة النزاهة في اب 2023 والذي يشير الى المخالفات المرتكبة من قبل احسان عبد الجبار، ومدير قسم المرافئ علي عبود طوب، فبينما ان المتهم احسان عبد الجبار هارب، الا ان مدير قسم المرافئ أصبح لديه تضخم في أمواله، كما انه متهم بايهام وزارة النفط على استمرار التعاقد مع شركة (بتروفاك) او الشركة البديلة لها (سمت لمانكو)، بحجة عدم امتلاك شركة الموانئ الخبرات وتجهيز شركة المرافئ بساحبات بحرية.



وأوضحت الوثيقة، ان مدير قسم المرافئ عمد الى ابعاد شركة سايبم العالمية المختصة والمنافسة لبتروفاك، واستحصل على أوامر شراء لصالح هذه الشركة كمواد تشغيلية واحتياطية بـ80 مليون دينار سنويا الى جانب العقد، فضلا عن انه يمتلك 9 من افراد عائلته يعملون في شركة بتروفاك وسمت لمانكو.