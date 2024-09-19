انت الان تتابع خبر السامرائي يلتقي السفير التركي في بغداد ويؤكدان أهمية التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي استقبل في مقره ببغداد اليوم الخميس السفير التركي في العراق أنيل بورا إنان، وخلال اللقاء أكد السامرائي على حرص العراق لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين الجارين"، مشدداً على "اهمية تعزيز التعاون مع تركيا كدولة جارة ومحورية".

وبحسب البيان، أعرب السفير التركي عن التزام بلاده المستمر بـ"دعم استقرار العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك طريق التنمية للعراق والمنطقة"، مشددًا على أن "تركيا تنظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم في المنطقة".

وناقش الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع الإشارة إلى ان التحسن الاقتصادي والأمني الذي يشهده العراق سيعزز قطاع التنمية لكلا البلدين".

