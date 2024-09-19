انت الان تتابع خبر السامرائي يصل كركوك ويستقبل الشيخ سفيان النعيمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وصل الى محافظة كركوك يرافقه وفد من نواب وقيادات التحالف".وأضاف ان "السامرائي زار مضيف الشيخ السيد سفيان النعيمي في كركوك برفقة وفد من اعضاء التحالف والتقى عدد من وجهاء وأعيان السادة النعيم".

وأشار المكتب الى، أن "الزيارة تأتي لمتابعة الأوضاع في المحافظة واجراء زيارات ميدانية ولقاءات مجتمعية".