تفاصيل جلسة لوران بلان مع لاعبي الاتحاد قبل مباراة الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تدريباته الجماعية، استعداداً لمباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام مساء يوم السبت المقبل.



وعقد المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد، جلسة خاصة مع اللاعبين، وذلك من أجل التأكيد على مباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وبدأ المران بتدريبات بدنية من جانب المدرب الفرنسي لوران بلان، مع التأكيد على رفع اللياقة البدنية للاعبين، وسط تنافس من جانب اللاعبين خلال المران، للحصول على ثقة المدرب.

وحرص المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد، على خوض اللاعبين تدريبات تكتيكية، وذلك من أجل تطبيقها خلال مباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال مساء السبت.

وأنهي المدرب الفرنسي لوران بلان تدريبات الاتحاد، بمناورة في وسط الملعب، بين الفريقين، وسط جاهزية من جانب لاعبي العميد لمباراة الفريق القادمة بشكل كامل.