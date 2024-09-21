انت الان تتابع خبر نائبة: الجهات التي وقفت بالضد من تسليح البيشمركة خائفة على مصالح داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "ملف تسليح البيشمركة الأخير، كان متفقا عليه بين كردستان والجانب الأمريكي بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي من سنوات طويلة"، معتبرة ان "التسليح جاء ردا على تحركات ونشاط تنظيم داعش الأخير في كركوك ونينوى، ويجب الاستعداد له لإحباط العمليات الإرهابية".واعتبرت الدليمي، أن "السياسيين الذين وقفوا بالضد من هذا التسليح يخافون أن يُضرب داعش بهذه الأسلحة، ولهم مصالح في نشاط داعش الإرهابي واستهدافاته للمدن العراقية".

وفي مطلع اب الماضي، تسلمت قوات البيشمركة 24 مدفعا ثقيلا من نوع هاوتزر الامريكية، بموافقة وتنسيق مع بغداد.