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العراق يؤكد حرصه على دعم استقرار اليمن

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بغداد - ياسين صفوان - وشهد اللقاء بحسب البيان "استعراض مجمل الأوضاع الداخلية في اليمن، والأوضاع الإقليمية المحيطة وتطوراتها وتأثيراتها في المنطقة".

وأشار السوداني إلى "عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع العراق واليمن"، مؤكداً "حرص العراق على دعم استقرار اليمن، وأهمية إيجاد الحلول من خلال الحوار الداخلي، وتوفير الظروف الملائمة ليتمتع الشعب اليمني الشقيق بالازدهار والتنمية".

من جانبه، رحّب العليمي بـ"إعادة تبادل فتح السفارات بين البلدين"، وعدّها "خطوة داعمة لتوثيق العلاقات الأخوية، ودعم التواصل بين الشعبين الشقيقين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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