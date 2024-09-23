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العراق يعزي إيران بضحايا انفجار منجم للفحم

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية العراقية في بيان، إنها "تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعباً، في ضحايا الانفجار الناتج عن تسرب غاز الميثان في منجم للفحم بمحافظة خراسان الجنوبية، شرقي إيران".

 

وأضافت "نتقدم بالتعازي لذوي الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث المأساوي بمنطقة طبس، كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

 

وقتل 30 شخصا، وأُصيب وفُقد العشرات، في انفجار بمنجم للفحم ناجم عن تسرب للغاز، في إقليم خراسان.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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