انت الان تتابع خبر كتلة دولة القانون تعزي باستشهاد السيد نصر الله: الأمة تحتاج لدم كدم الحسين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للكتلة ورد لـ السومرية، ان" عصابات الإرهاب الصهيونية ارتكبت جريمة كبرى بأغتيالها سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ليرتقي شهيدا سعيدا ليكون قائدا لكل مقاوم في العالم بعد شهادته ومصداقا لحديث الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف)".واضاف، ان "الأمة تحتاج الى دم كدم الحسين عليه السلام )ليكون منارا ونبراسا لمواصلة الجهاد والتضحية وانطلاق عهد جديد لنهوض الامة ورفع مستوى القدرات في جميع الميادين".

وتابع، ان" القلب ليحزن والعيون لتدمع على استشهادك يا سيد المقاومة ونعاهدك بالسير على خطى الابطال ومساندتهم في تحرير الأرض المغتصبة وكسر شوكة العدو الغاشم".

واشار الى، ان" هذا التمادي والعدوان من قبل الكيان الصهيوني يعد تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء وان هذا الفعل الشنيع لن يمر عابرا على ضمير هذه الامة".