انت الان تتابع خبر النزاهة توجه طلب استقدام لمسؤول في النقل (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، طلب استقدام لمسؤول في وزارة النقل.

ويشمل طلب الاستقدام بحسب مصدر مطلع "المشكو منه يعقوب حسين سالم الذي يشغل حاليا مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة وذلك وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

وأوضح المصدر أن الطلب على "خلفية المخالفات الخاصة بعقد المبرم بين الشركة العام لسكك الحديد وائتلاف شركات النحالة ودايو الكورية والمها والتي دار الحديث عنها في الأوساط البرلمانية انها عائدة إلى نور زهير المتهم في سرقة القرن".

أدناه وثيقة تخص الطلب..