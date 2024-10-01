بيع كوب فريد من نوعه في مزاد بمبلغ خيالي.. ما قصته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تم بيع كوب خزفي يخلد ذكرى تتويج الملك جورج السادس في مزاد بإنجلترا مقابل 13500 جنيه إسترليني بعد أن ظل لمدة 20 عاما داخل شقة.

وصمم الكوب التي يبلغ عمرها 87 عاما من قبل الفنان البريطاني إريك رافيليوس لويدجوود للاحتفال بتتويج الملك جورج السادس والملكة إليزابيث في عام 1937، وفق ما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتم تعديل التصميم من نسخة سابقة كانت مخصصة للاحتفال بتولي الملك إدوارد الثامن العرش قبل تنازله عن العرش، ويتميز التصميم بالألعاب النارية الاحتفالية وشعار النبالة الملكي.

وهذا الكوب نادر وفريد من نوعه بسبب تفاصيله الفريدة الملونة والموجودة دون أن يلمسها أحد بعد تركه في شقة منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين.

ويصل سعر الكوب 800 جنيه إسترليني عندما تم عرضه للبيع في مزاد علني في ماركت هاربورو، ليسيسترشاير.

ولكنه تم بيعه لمشتري مقابل 13500 جنيه إسترليني أي أكثر من 16 ضعف سعره.

وقال أحد المسئولين عن المزاد جيلدينجز ويل جيلدينج: "نحن سعداء بتحقيق هذه النتيجة المذهلة لهذا الكوب الخاص جدا".

وأضاف: "وهذا الكوب يتميز أيضا بحافة ذات شكل مختلف قليلا عن الأكواب الأخرى المعروضة للبيع، لذا فهو فريدا من نوعه".

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