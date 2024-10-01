نداء شرارة تشارك في مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تشارك المطربة الأردنية نداء شرارة في الدورة ال ٣٢ من مهرجان الموسيقى العربية، وتحيي حفلين يومي ١٣ و ١٦ أكتوبر بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد.

وأعربت نداء عن سعادتها البالغة بعودتها بعد غياب ثلاث سنوات عن مهرجان الموسيقى العربية، حيث قالت: "مبدئيا أشعر بأنني ابنة من أبناء مهرجان الموسيقى العربية فهو له مكانة كبيرة في قلبي ، و لكنني سعيدة للغاية بالمشاركة هذا العام بحفلين في مدينة الاسكندرية يوم ١٣ أكتوبر ومدينة دمنهور يوم ١٦ أكتوبر، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 ونصف مساءً".

يذكر أن نداء شرارة نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بوستر الحفل، وعلقت: "حبايب قلبي في مصر تحديدا إسكندرية يتجدد اللقاء بتاريخ 13 أكتوبر، بمهرجان الموسيقى العربية بدورته 32، في دار الأوبرا، سيد درويش، بانتظاركم"

وطرحت شركة تذكرتي، أسعار تذاكر الحفل، والتي قسمتها لـ 3 فئات، الفئة الأولى بـ 200 جنيه، والثانية بـ 300 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بـ 400 جنيه.