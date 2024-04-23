اليابان | مبيعات«المانغا» في اليابان ترتفع إلى مستوى قياسي بلغ 693 مليار ين في عام 2023

مانغا وأنيمي 23/04/2024

تستمر مبيعات القصص المصورة في اليابان في الارتفاع، مع زيادة مبيعات النسخ الإلكترونية على حساب النسخ المطبوعة التي تشهد تراجعا.

ارتفع إجمالي المبيعات المقدرة للكتب والمجلات المصورة المطبوعة والإلكترونية في اليابان في عام 2023 على أساس سنوي بنسبة 2.5% ليصل إلى 693.7 مليار ين، مرتفعة إلى مستوى قياسي للسنة الثالثة على التوالي، وذلك وفقا لـ ”دور نشر المجلات والكتب وجمعية المحررين في عموم اليابان“ و ”المعهد البحثي للمنشورات“. وارتفعت حصة مبيعات القصص المصورة في سوق النشر بنسبة 2 نقطة مئوية إلى 43.5%.

وكانت مبيعات القصص المصورة السنوية قد تجاوزت 600 مليار ين لأول مرة في عام 2020، بسبب زيادة الطلب من الأشخاص الذين قضوا وقتا أطول في المنزل خلال الجائحة، وقد أصبح حجم السوق الآن على أعتاب 700 مليار ين.

وحسب نوع الوسائط، زادت مبيعات القصص المصورة الإلكترونية المقروأة على الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة على أساس سنوي بنسبة 7.8% لتصل إلى 483 مليار ين، في حين انخفضت مبيعات الكتب المصورة المطبوعة غير المكونة من سلاسل ”تانكوبون“ بنسبة 8.2% لتصل إلى 161 مليار ين. كما انخفضت مبيعات المجلات المصورة بنسبة 7.4% لتصل إلى 49.7 مليار ين. وشهدت القصص المصورة المشهورة بين الناس بسبب إنتاج أعمال رسوم متحركة منها مثل ”أوشي نو كو (نشر من قبل شويئيشا)“ و ”فريرِن: ما وراء نهاية الرحلة (نشر من قبل شوغاكوكان)“ مبيعات قوية، ولكن بشكل عام تركزت مبيعات الكتب المصورة المطبوعة على عدد قليل من تلك التي تحظى مواضيعها بشعبية.

وتظهر الاتجاهات الحديثة أن حجم السوق من القصص المصورة قد ازداد بشكل ملحوظ في عامي 2020 و2021، إلا أنه بدأ في التراجع في عام 2022، كما انخفض إلى ما دون مستوى ما قبل الجائحة بحلول العام التالي. وفي المقابل، تضاعفت مبيعات القصص المصورة الإلكترونية تقريبا مقارنة بمستواها في عام 2019.

يذكر أنه تم بيع 6.53 مليون نسخة في عام 1994 من مجلة ”شونين جامب الأسبوعية“ التي تصدرها شويئيشا المختصة بنشر مختارات قصصية مصورة، ولكن هذا الرقم تراجع إلى 1.13 مليون نسخة (بناء على متوسط عدد النسخ المطبوعة في أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول عام 2023 وفق ما أعلنته الجمعية اليابانية لدور نشر المجلات). وفي الوقت نفسه، تشارك شويئيشا بنشاط في سوق القصص المصورة الإلكترونية، حيث توزعها عبر تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة وموقع شونين جامب الإلكتروني.

ويوضح الرسم البياني أدناه عدد النسخ المطبوعة لكبرى المجلات المصورة الأسبوعية التي تستهدف سوق الشباب. انخفض معدل توزيع مجلة شونين الأسبوعية وشونين ساندي الأسبوعية بمقدار النصف تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان © بيكستا)