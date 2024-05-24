اليابان | دراسة يابانية تحذر من مخاطر تلوث الهواء القاتلة الناجمة عن حرائق الغابات في سيبيريا

بيئة 25/05/2024

دراسة يابانية تحذر من خطر حرائق الغابات الكبرى في سيبيريا، حيث يؤدي تلوث الهواء إلى وفاة عشرات الآلاف في شرق آسيا. تغير المناخ يزيد من شدة الحرائق وتكرارها، مما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الجزيئات الملوثة، خاصة PM2.5، مهددة بشدة صحة الإنسان وتزيد من خطر الأمراض التنفسية والقلبية. الدراسة تدعو لتحسين إدارة الغابات والتصدي للحرائق وتقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على صحة البشر والبيئة.

قادت مجموعة بحثية بقيادة البروفيسور المشارك ياسوناري تيبي من مركز أبحاث القطب الشمالي في جامعة هوكايدو تجارب محاكاة عددية باستخدام نماذج مناخية حاسوبية لتحليل تأثيرات ملوثات الهواء الناجمة عن حرائق الغابات الواسعة في سيبيريا. وقد أظهرت النتائج أن هذه الحرائق تسفر عن إطلاق جزيئات الهواء الدقيقة، بما في ذلك جسيمات PM2.5، التي تؤثر بشكل كبير على جودة الهواء.

تعمل الجسيمات الناتجة عن الحرائق على امتصاص وتشتيت الضوء، مما يؤدي إلى تقليل كمية الضوء الشمسي المتراجعة إلى سطح الأرض. وتسبب هذه الجزيئات آثارًا سلبية على صحة الإنسان، حيث يمكن للجزيئات الدقيقة أن تدخل الجهاز التنفسي والدورة الدموية، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مشاكل التنفس والأمراض القلبية والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب هذه الجزيئات في تأثيرات سلبية على البيئة والاقتصاد، بما في ذلك خسائر في الإنتاجية وتكاليف الرعاية الصحية، وتضر بالمحاصيل الزراعية والنباتات.

يشير البحث إلى أهمية اتخاذ تدابير فعّالة للتصدي لحرائق الغابات والحد من التلوث الناتج عنها، سواء من خلال التدابير الوقائية للحد من اندلاع الحرائق أو من خلال استخدام التكنولوجيا لتقليل انبعاثات الهباء الجوي وتخفيف التأثيرات الضارة له.

وفقًا لتقديرات المجموعة البحثية، من المتوقع أن يكون تأثير ملوثات الهواء الناجمة عن حرائق الغابات في سيبيريا، على الأقل مزدوجًا مما كان عليه في عام 2003. يتوقع أن يسهم هذا التأثير المتزايد في تبريد درجات الحرارة عبر مناطق واسعة من العالم.

ومن الملاحظ أن هذه الحرائق ستؤثر بشكل خطير على البلدان الواقعة في اتجاه الرياح في شرق آسيا، خاصة في نصف الكرة الشمالي. وتشير التوقعات إلى أن ما يقرب من 23 ألف شخص قد يفقدون حياتهم بسبب مشاكل صحية مرتبطة بحرائق الغابات الكبرى في سيبيريا. وفي المناطق المجاورة لروسيا، من المتوقع أن يكون عدد الوفيات حوالي 11 ألف شخص، بالإضافة إلى 67 ألف شخص في الصين و4800 في كوريا الجنوبية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، من المتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية الإجمالية إلى حوالي 83.8 مليار دولار في اليابان وحدها. هذه التكاليف تشمل الأضرار الصحية والبيئية، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يبرز أهمية التصدي لحرائق الغابات وتقليل تأثيراتها السلبية على الصحة والاقتصاد.

الأثر المقدر لحرائق الغابات واسعة النطاق في سيبيريا

اليابان الزيادة السنوية في الوفيات: 23000 الخسائر الاقتصادية: 83.8 مليار دولار



روسيا الزيادة السنوية في الوفيات: 11000 الخسائر الاقتصادية: 15.3 مليار دولار



الصين الزيادة السنوية في الوفيات: 67.000 الخسائر الاقتصادية: 50.7 مليار دولار



كوريا الجنوبية الزيادة السنوية في الوفيات: تقريبا. 4800 الخسائر الاقتصادية: حوالي. 15.5 مليار دولار



تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مجموعة بحثية بقيادة الأستاذ المساعد بجامعة هوكايدو ياسوناري تيبي. تتعلق الإحصائيات الخاصة بروسيا فقط بالمناطق المحيطة بحرائق الغابات.

ويشير تحليل التأثير إلى الحاجة إلى إجراءات عالمية للتعامل مع حرائق الغابات وسط تغير المناخ المستمر، لكن فيما يتعلق بالأرقام المقدرة، أشار ياسوناري إلى أن هناك عددا من الافتراضات، ومن الممكن أن تكون هناك أخطاء في النموذج، لذلك أعرب عن أمله سيتم اعتبار النتائج مقياسًا أساسيًا للمناقشة.

نُشرت الورقة الأكاديمية للأستاذ المشارك ياسوناري ومجموعته البحثية في مجلة Earth’s Future، وهي مجلة علمية تابعة للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: حرائق الغابات مشتعلة بالقرب من كراسنويارسك في سيبيريا الروسية في 3 مايو/أيار 2018. © رويترز)