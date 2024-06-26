الامارات | بلدية أبوظبي تنظّم فعّاليات رياضية متنوّعة لأفراد المجتمع.. تعرّف إلى التفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عدداً من الفعّاليات الرياضية المتنوعة، ضمن مبادرة "رياضة بلا حدود"، استهدفت كافة أفراد المجتمع في مختلف المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لكل من: مركز بلدية المدينة ومركز بلدية الوثبة ومركز بلدية مدينة زايد.

وأفادت البلدية بأن المبادرة الجديدة تستهدف خلق فعّاليات رياضية تعزز الوعي الصحي والرياضي لدى أفراد المجتمع وتشجعهم على الاستخدام الأمثل للمرافق المجتمعية التي توفرها البلدية لجعل الرياضة أسلوب حياة لدى الجميع، لافتة إلى أن مركز بلدية المدينة قام ضمن هذه المبادرة بتنظيم فعّالية رياضية في حديقة العاصمة بجزيرة أبوظبي، استهدفت زوار الحديقة من مختلف فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع شركة أي كلاون ومستشفى ايستر ودكتور نيوترشين، حيث تضمنت الفعالية العديد من الفقرات والأنشطة والمسابقات الرياضية، والورش والمحاضرات التوعوية التي تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة.

كما نظم مركز بلدية الوثبة فعالية مماثلة في ملاعب الشامخة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي بني ياس الرياضي والعيادات الفرنسية، تضمنت العديد من المسابقات الرياضية المتنوعة بين فئات المجتمع المشاركين في الفعالية، بالإضافة إلى توعية المشاركين بأهمية ممارسة واختيار الرياضة التي تناسب قدراتهم واهتماماتهم ومواهبهم.

فيما ينظّم مركز بلدية مدينة زايد غدا الخميس فعالية رياضية في مسبح مدرسة فرجينيا، بالتعاون مع المستشفى الأهلية وThree Star ومدرسة فرجينيا، تستهدف أفراد المجتمع في مدينة شخبوط، حيث تتضمن ورشة تعليمية توعوية عن رياضة السباحة لتثقيف المشاركين بأساسيات ومبادئ السباحة وفوائدها الصحية والبدنية وأهميتها في الحفاظ على الأرواح، كما تتضمن الفعالية تنظيم عدد من المسابقات في رياضة الكرة الطائرة المائية ورياضة السباحة بين المشاركين من أفراد المجتمع وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى.