الامارات | "الموارد البشرية والتوطين" تتيح للمتعاملين إنجاز الخدمات بـ"التواصل المرئي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إطلاق خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي للوزارة، مع استمرار تقديم الخدمة ذاتها عبر تطبيق "واتساب" الخاص بالوزارة على الرقم 600590000، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز الخدمات الرقمية للمتعاملين، وإنجاز مستهدفات حكومة الإمارات الخاصة بالتحول الرقمي من خلال دعم وتوسيع تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين.

ووفقاً للوزارة تتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين الاستفسار عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، والحصول على الدعم اللازم من خلال خاصية التواصل المرئي مع استشاري سعادة المتعاملين، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة من خلال التطبيق الذكي عبر خيار الدعم والاتصال، وعبر الواتساب من خلال خيار المنشآت والعمال وخيار العمالة المساعدة.

وقال مدير إدارة علاقات المتعاملين في الوزارة، حسين العليلي: "إن توسيع الخدمة الجديدة وإطلاقها عبر التطبيق الذكي يندرج ضمن استراتيجية الوزارة وحرصها على تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وتوسيع الخدمات الرقمية، لتوفير تجربة مستخدم مريحة وسهلة وسريعة مع الوزارة ".

وأوضح العليلي: "إن الخدمة الجديدة تتوافق مع احتياجات المتعاملين وحصولهم على الدعم والمساعدة والاستجابة السريعة من الوزارة، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة لسوق العمل، لا سيما في ضوء موثوقية الرد على الأسئلة والاستفسارات"، لافتاً إلى كفاءة فريق الوزارة المؤهل والمدرب للرد على الاستفسارات بمختلف اللغات، وتقديم الحلول والاستشارات بفاعلية.



وستكون خدمة الاتصال المرئي متاحة للمتعاملين خلال ساعات الدوام الرسمي للوزارة من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحًا إلى الساعة 3 ظهرًا، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وحقّقت الوزارة خلال العام الماضي أكثر من 50 مليون عملية تواصل مع متعامليها عبر قنوات الخدمة التي توفرها الوزارة.